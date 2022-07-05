Berat Albayrak'ın 60 bin TL'lik bağışı onur ve gurur demektir /05.07.2022

CHP, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraka yönelik 128 milyar dolar yalanı nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edildi. Berat Albayrak ise CHPden gelen 60 bin liralık tazminatı Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına bağışladığını duyurdu. Albayrakın bu kararına yönelik A Habere özel açıklamalarda bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı Başkanı Bilge Gürs Berat Albayrakın bu 60 bin TLlik bağışı onur demek. Gurur demek. O anlamda ben çok çok gururluyum. Defalarca teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı. Millet İttifakının altılı masasına da değinen Gürs Birileri 6lı masalarda kendilerine verilen talimatları değerlendirirken, Cumhurbaşkanımız tüm gariplerin yanında duruyor. dedi. İşte detaylar...