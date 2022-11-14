Geride kalan gün İstanbulun en işlek noktalarından İstiklal Caddesinde meydana gelen terör eylemi tüm Türkiyeyi yasa boğdu. Alçak saldırıyı PKKnın gerçekleştirdiğinin ortaya çıkmasının ardından ortakları, örgütü aklama yarışına girdi. PKK propagandasından hüküm giyen firari Ahmet Nesin, örgütün kanalında yaptığı açıklamada, yaşananların mizansen olduğunu söyledi. Firari FETÖcü Cevheri Güven ise, saldırıda soru işaretleri olduğunu söyleyip teröristlere arka çıktı. CHP tarafından fonlanan Halk TVde ise emniyetin açıklamaları gerçekçi bulunmadı ve PKKyı aklama telaşına girildi.