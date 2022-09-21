ABD Başkanı Joe Biden, New Yorkta düzenlenen Birleşmiş Milletler Zirvesinde gündeme ilişkin açıklama yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putinin, kendilerini hedef alan bizi tehdit ediyorlar açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Biden, Kimse Rusyayı tehdit etmiyor. Putin yine sorumsuzca açıklamalar yapıyor. Başka bir ülkenin toprağını işgal etmenin mazereti olamaz. dedi. Tahıl koridorunun önemine de vurgu yapan Biden, Yaptırımlarımız Rusyanın gıda ihracatına yönelik değil. Tahıl koridorundaki liman sayısını artırmamız gerekiyor. diye konuştu. İranın nükleer güç kullanmasına izin vermeyeceklerini belirten ABD Başkanı, ülkedeki protestolara ise destek verdi. Biden, BM hiyerarşisine da eleştiri getirerek, ABD, BMnin mevcut yapısında kalıcı ve kalıcı olmayan üye sayısının artmasını destekliyor. ifadelerini kullandı.