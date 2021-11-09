Binali Yıldırım Sakaryalıları kıramadı Başkan Erdoğan'ı aradı /09.11.2021

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sakaryada üniversiteli gençler ve Sakaryalı vatandaşlarla buluştu. Binali Yıldırım, Sakaryada Reisi ara çağrılarına kayıtsız kalamayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğanı telefonla aradı. Binali Yıldırımın telefonunda vatandaşların tezahüratlarını duyan Başkan Erdoğan Gençlere sokakta mı hitap ediyorsun diye sordu. Yıldırım ise İçerilere sığmıyorlar, salonlar almadı, sokağa taştık yanıtını verdi. Binali Yıldırıma Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Sakarya AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de eşlik etti.