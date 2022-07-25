Bir CHP klasiği! Vaat var icraat yok /25.07.2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda vaadlerde bulundu. CHPli belediyeler son dönemlerde verdikleri vaadleri yerine getirmeme konusunda gündem olurken Kılıçdaroğlunun paylaşımındaki bir detay ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Cumhur İttifakına destek veren hesapları sürekli troll olarak tanımlayan Kılıçdaroğlunun yaptığı paylaşımı beğenen ve paylaşan hesapların çoğunun bot hesap olduğu ve videoya bot basıldığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlunun konuya ilişkin yapacağı açıklama merakla beklenirken, çok sayıda vatandaş paylaşımın altında konuya ilişkin yorumda bulundu.