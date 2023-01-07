CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde Türkiyedeki hastanelerde büyük dramlar yaşanırken hastanelerde yaşanan sistemsizlik ve yanlış tedaviler vatandaşı isyan ettirmişti. Sabahın erken saatlerinde randevu almak için hastanelere giden vatandaşlar çürümüş sistem karşısında istedikleri tedaviyi alamıyordu. Bu süreç sonrası AK Partinin iktidara gelişiyle birlikte sağlık sisteminde atılan yeni adımlarla birlikte vatandaşlar rahat bir nefes aldı. İşte Türkiyenin sağlık alanında yaşadığı dönüşüm...