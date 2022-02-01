"Biz bu tür insanlarla yürümeyiz!" /01.02.2022

Başkan Erdoğan İstanbul’da son yaşanan ve İBB’nin konuya duyarsızlığı sonucu ortaya çıkan “kar faciası” ile ilgili çok çarpıcı mesajlar verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun İstanbulda kar esareti yaşandığı sırada İngiliz Büyükelçi Dominick Chlcott ile yaptığı görüşmeye ve balıkçıdaki 3 saat boyunca süren balık ziyafetine sert sözlerle eleştirdi. Başkan Erdoğandan AK Parti’nin her zaman arazide ve vatandaşın hizmetinde olduğunu belirterek, İstanbulu sel bastı Beyefendi İmamoğlu Bodrumda. Hayat böyle devam ediyor bunlarda. Burada neyi anlatacaksın? Ama Genel Başkanın bunlara yönelik en ufak bir operasyonu yok. Biz bir defa bu tür insanlarla yürümeyiz. Gereği neyse onu yaparız. Bunlarla ilgili de konuşmak bile bize zül geliyor. Ama artık diyoruz ki ya sabır, inşallah 2023-2024te benim milletim gereğini yapar. mesajını verdi.