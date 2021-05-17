Boğaziçili Zeynep Hilal Demirci'nin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun algı oyununu bozduğu video dünyanın gündeminde / 17.05.21

Uluslarası medya Boğaziçili Zeynep’in Netanyahu’yu tuş eden videosunu konuşuyor. Zeynepi konu edenen bir haberde Onu Twitter’da zor durumda bıraktı… Türk aktivist, Netanyahu’nun yanlış yönlendirme girişimini başarısızlığa uğrattı ifadesi yer alırken bir başka haberde ise Bir Türk aktivist, Netanyahu’nun yalanlarını aynı yöntemi kullanarak açığa çıkardı. Aktivist Demirci; İsrail ordusunun vahşetini, hem Kudüs’te hem de Batı Şeria’da Filistinli sivilleri öldürmesini ve Gazze’deki askeri seferberliği gösteren videolara dayanarak aynı videoyu uyarladı ve yeniden yükledi denildi.