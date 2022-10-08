Rusya ile Kırım arasında yer alan ve stratejik olarak büyük bir öneme sahip olan köprüde, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu Kerç Köprüsündeki yol çöktü, rayların üzerinde yakıt bulunan vagonlardan alevlerin yükseldi. Gelişmeye ilişkin A Haberde değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Rusya buna karşılık vermezse Ukrayna bu saldırıları yoğunlaştırır. Ukraynada da hüzünlü bir sevinç var Rusya bize şimdi ne yapacak diye? ifadelerini kullandı. Yaşananların devletler için ders niteliğiden olduğunu vurgulayan Caşın, köprünün vurulmasının nükleer bir felakete kadar ulaşabileceğini vurgulayıp, Rusyanın büyük bir füze yelpazesi var ve tahribat gücü yüksek. Bütün bombaların babası diyorlar. Onu yaptığı takdirde Kiev’de adam kalmaz. dedi.