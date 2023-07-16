15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde Beylerbeyi Stadyumunda düzenlenen Türkiye Yüzyılının Kahramanları programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuzun 7nci seneidevriyesinde bir kez daha ilan ediyorum; Değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuzun unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın kanını akıtan alçaklara olan öfkemizi diri ve dinç tutacağız. Hiçbir sinsi senaryonun birlik ve beraberliğimizi bozmasına müsaade etmeyeceğiz. dedi. Diğer yandan İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoyun, Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz dizelerini okuyan Başkan Erdoğan, Mehmet Akifin dediği gibi bu cephe asla sarsılmayacaktır. Çünkü bu cephede 85 milyonun maşeri vicdanı vardır. cümlesini kurdu.