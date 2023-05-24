Ülkemizde yapılan ilk tur seçimlerinin ardından 28 Mayısta milyonlarca vatandaş ikinci tur için sandık başına gidecek. İlk turda aldığı yüzde 49,52lik oy oranıyla Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğluna 2,5 milyon oy ile fark attı. Yapılacak olan seçimler sanat camiası tarafından da takip edilirken oyuncu Metin Akpınar 28 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genelde muhalif yapısıyla tanınan Akpınar, Recep Tayyip Erdoğanın halkta oluşan baba metaforuna vurgu yaparken deprem bölgesine ilişkin Erdoğan hemen inşaat çalışmalarını başlattı. Millet İttifakı depremzedelere sadece vaat veriyordu. ifadelerini kullandı. Akpınar ayrıca Eğer seçmen oyu kullanıp seçimini yapmışsa bükemediğin bileği öpeceksin başka çare yok. diyerek seçim sonuçlarına yönelik konuştu.