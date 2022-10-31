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7/24 Dinle A Haber Burak Haktanır’dan flaş açıklamalar /31.10.2022
Burak Haktanır’dan flaş açıklamalar /31.10.2022

Burak Haktanır’dan flaş açıklamalar /31.10.2022

A Haber

150 Bölüm | 15:05:16
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Burak Haktanır’dan flaş açıklamalar /31.10.2022

A Haber 22:06
02

Minyatür bomba ilk kez Akıncı TİHA'da! Minyatür bomba neden önemli? / 24.10.22

A Haber 02:19
03

Kiraları düşürecek yeni formül mü? GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu A Haber’de / 26.10.22

A Haber 06:12
04

Güneş tutulması olası büyük depremi etkiler mi? Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi? / 22.10.22

A Haber 03:19
05

AK Partili Nazım Maviş: 6’lı masanın 4 temel alanda problemi var! Kılıçdaroğlu’na acıyorum! Akşener'in hedefi... / 28.10.22

A Haber 06:48
06

Ege’de fay hareketliliği mercek altında! TÜBİTAK analiz için toprak gazı ölçümü yapıyor / 28.10.22

A Haber 02:23
07

MB'nin faiz indirimi otomobil fiyatlarını nasıl etkileyecek? Otomobil fiyatları düşer mi? / 21.10.22

A Haber 02:54
08

Galatasaray için Fatih Terim iddiası /31.10.2022

A Haber 01:58
09

"Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun" /31.10.2022

A Haber 00:21
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