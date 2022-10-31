Bu yıl 10. kez düzenlenen Boğaziçi Film Festivali Atatürk Kültür Merkezinde AKM gerçekleştirilen törenle sona erdi. Ulusal uzun metraj film dalında Karanlık Gece filmi ile en iyi yönetmen ödülünü kazanan yönetmen Özcan Alper ödülünü Türk Tabipleri Birliği TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancıya ithaf etti. Skandal açıklamaları sonrası Özcan Alpere, oyuncu Burak Haktanır sert bir dille tepki gösterdi. Provokasyona göz yummayarak milli tavır ortaya koyan Haktanır, ödül töreninde yaşananları A Habere yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’a açıkladı. Olayın siyasi bir tarafa evrildiğine dikkat çekerek Haktanır, Bu olayın bu kadar çok konuşulma nedeni saldırının yapıldığı kurumun itibarından kaynaklı. TSK bu milletin gözbebeğidir. Toplumun her kesimin değeridir. dedi.