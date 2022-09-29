Bir canlı yayın platformunda kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren eski A Milli Futbolcu Burak Yılmaz, 2016 yılındaki prim tartışmalarına ve Fatih Terim ile yaşadıklarına ilişkin bilinmeyenleri anlattı. Terim hakkında Türkiyenin en büyük teknik direktörü vurgusu yapan Yılmaz, soğuk bir tavırla sürdürdüğü sözlerinin devamında, Ben Fatih Terimin yerinde olsam öyle bir gülüş yapmazdım orada Galatasaray-Beşiktaş maçındaki pozisyon. O an öyle bir durum yoktu. Kaç kişinin önündeyiz. Bana yapılan faul vardı. Neyse konuşmak istemiyorum dedi. A Milli Takımda tartışmalara neden olan prim meselesine de değinen Yılmaz, sakatlığı nedeniyle son maçta oynayamadığını bu nedenle 500 bin euro primi alamadığını söyledi. Gelişme üzerine Arda Turanın dayanamayarak bir şeyler söylediğini ve olayların başladığını vurguladı. İşte yıldız futbolcunun gündemi sarsan açıklamaları...