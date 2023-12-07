İYİ Parti yerel seçimlere yönelik CHPye ittifak kapısını kapatırken Meral Akşener dün yaptığı açıklamalarda Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrası CHP medyası da İYİ Partiye yönelik harekete geçerken, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural CHP fondaşı Sözcü TVye konuk oldu. Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek, Vuralın konuşmasını sık sık keserken Siz buraya kavga etmeye gelmişsiniz diyerek Vuralı protesto ettiğini ifade etti. Zeyrekin uzun süre telefonuyla oynayıp Vuralı dinlememesi dikkat çekti. İşte detaylar...