Milyonlarca EYTli emeklilik için gün sayıyor. EYT’lilerin emeklilik işlemleri için işyerlerinden çıkış almaları gerekiyor. Bir yıldan fazla çalışmışlarsa izin ve kıdem tazminatı hakları olacak. Başvuru onaylanınca bir sonraki ay maaş hesaba yatacak. Çalışan EYTlinin bir başka işyerinde çalışma hakkı bulunuyor. Çalışmayan EYTlilerin herhangi bir belgeye ihtiyaçları bulunmuyor. SGKya giderek matbu başvuru belgesini doldurmaları yeterli olacak. Emeklilik tahsis numarasıyla maaş işlemleri yapılacak. Maaşlarını da, işyerinde hak ettiklerinde tazminatı da alacaklar. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.