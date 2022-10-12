CHP yandaşı Can Ataklı, yayınladığı videoda, Türkiyenin terör örgütüne yönelik operasyonları ve Yunanistan ile yaşadığı gerilime ilişkin skandal ifadeler kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğanın, sınır ötesi harekat ve Yunanistanın 12 adaları silahlandırmasına ilişkin söylediği, Bir gece ansızın gelebiliriz ifadelerine değinen Ataklı, Bunların hepsi palavra diye konuştu. Sözlerinin devamında Mehmetçikın Irakta boş mağaraları bombaladığını söyleyen Ataklı, Irak’ta bombaladık, şu kadar öldürdük, sarı torba falan yalan. O da yok ha. Mağara bombalıyorlar. O mağarada 50 kişi vardı diyorlar. Ölü diye envantere geçiriyorlar. Girsene Suriye’ye hadi sıkıyor mu? Çıksana Ege adalarına sıkıyor mu? dedi.