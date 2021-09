Can Ataklı'dan skandal sözler! /03.09.2021

AHaber

Daha önce de birçok kez tepki toplumu kutuplaştıran skandal açıklamalara imza atan sözde gazeteci Can Ataklı, bu kez 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesini eleştirdi. Türkiye’nin laiklik çizgisinden çıktığını iddia eden Ataklı "Bu duruma asker itiraz etmiyor" diyerek bir kez daha darbe imasında bulundu. Can Ataklı, sözlerini daha ileriye taşıyarak, Türkiye'yi Taliban ile da eş tuttu. İşte Can Ataklı’nın gündeme damga vuran skandal sözleri…