Canan Barlas ile Gündem - 19.04.2021

Canan Barlas ile Gündem programında bu hafta CHPnin 128 milyar dolar iddiası ve gerçekler, CHPli Faik Öztrakın ilginç bağlantıları, Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Erken seçim algısı, Afganistanda her şey nasıl başladı? Karadenizde tansiyon düşecek mi? başlıkları ele alındı. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof.Dr. Yasin Aktay, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nafiz Karaman, Daily Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz Canan Barlas ile Gündem’de önemli yorumlarda bulundular...