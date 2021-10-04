Canan Barlas ile Gündem 03.10.2021

AHaber

Canan Barlas'ın moderatörlüğünde her pazar A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında bu hafta gündemin öne çıkan başlıkları ele alındı. Stratejik ortaklık yalan mı? Avrupa neden enerji kriziyle karşı karşıya? Orta doğu'daki terörün perde arkasında kim var? AUKUS Paktı Asya'nın yeni NATO'su mu olacak? ABD ve Fransa'nın Doğu Akdeniz planı ne? Küresel sistem nasıl dönüşüyor? sorularına 03 Ekim 2021 - Pazar akşamı yayınlanan programda yanıt arandı.