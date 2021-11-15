Canan Barlas ile Gündem - Başak Cengiz'in katili ne kadar ceza alacak? 15.11.2021

Canan Barlasın sunumuyla her pazar akşamı A Haber ekranında canlı olarak yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programının bu hafta Akşener Türkkana neden sahip çıkıyor? Başkan Erdoğan Çanakkalede ne mesaj verdi? Bulgaristanda seçim sonuçları nasıl? Kobani CHPye neden sıcak mesajlar gönderdi? Türkkan İYİ Partiden ihraç ediir mi? Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi neden önemli? Başak Cengizin katili ne kadar ceza alacak? sorusuna yanıt aradı. İşte 144 Kasım 2021 - Pazar akşamı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.