Canan Barlas ile Gündem | “HelpTurkey” çağrısı ile ne amaçlandı? 08.08.2021

AHaber

A Haber’de her pazar akşamı canlı yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de çok çarpıcı ve gündeme damga vuran konular masaya yatırıldı. Programda; THK'nın içi nasıl boşaltıldı?, “HelpTurkey” çağrısı ile ne amaçlandı?, Türkiye'deki yangıların perde arkasında neler var? Yangınlarda sabotaj ihtimali mi? ABD’nin bölgeden çekilmesi sonrası Türkiye’nin Afganistan politikası nasıl şekillenecek? soruları ve daha fazlasına yanıt arandı. Canan Barlas ile Gündem’in tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…