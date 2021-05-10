Canan Barlas ile Gündem - 09.05.2021

Canan Barlas ile Gündem 9 Mayıs 2021 tarihli yayınıyla A Haber’de ekranlara geldi. Kudüste ve Mescid-i Aksa’da büyük gerilim! İsrailin kıyamet senaryosu mu?, CHPde 650 milyon TL krizi! CHP kimlere ne kadar para aktardı? Türkiye’nin terörle mücadelesinde yerinde imha stratejisi, Bill Gatesin 2030 planı ne? gibi gündemdeki kritik konular ele alındı. Programda MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, Uluslararası Hukuku Uzmanı Dr. Emete Gözügüzelli önemli yorumlarda bulundular...