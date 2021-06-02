Çarpıcı aşı detayı! Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bir anda bastırılan yay gibi tekrar zıplar / 02.06.21

Son dakika haberine göre Türkiye genelinde koronavirüs aşısı olanların sayısı 29 milyon 330 bini aşarken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akından çarpıcı açıklamalar geldi. Prof. Dr. Levent Akın, Bana gelen bilgilerde 100 kişi aşı randevusu alıyorsa, tahminen 25 kişi aşıya geliyormuş. 75 kişilik kontenjanı gereksiz bloke ediyormuş. Bu hem kendileri için hem de Türk toplumu için zarar veriyor dedi. Akın ayrıca toplumun en rahatlayacağı dönemin vaka sayılarında 600lerin, 500lerin altına inilmesi olacağına dikkat çekerek, Her şey iyiye gidiyor, artık boş verelim derseniz o bir anda bastırılan yay gibi tekrar zıplar. Tekrar olmadık zamanda yüksek vakalar görürüz. şeklinde konuştu.