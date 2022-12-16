Gazeteci Hulki Cevizoğlu; muhalefetin, mahkemenin Ekrem İmamoğlu kararı üzerinden yürüttüğü algılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlunun mahkeme kararı kesinleşmediği için siyasi bir yasak almadığını ifade eden Cevizoğlu, 2023 adaylığının önünde bir engel olmadığını vurguladı. Süreci tahta üzerinde tane tane anlatan Cevizoğlu, CHP yönetiminin bir tiyatro sergilediğini vurgulayarak, Altılı masadan bazı genel başkanlar, yargının güvencesi biziz, göreve geldiğimizde yargıyı şöyle yapacağız deyip, bugün nasıl yargı Erdoğanın elinde diye söyleyebilirsin. Böyle bir garabet olabilir mi? diye konuştu. CHPye İYİ Parti eliyle bir operasyon olduğunu da ifade eden Cevizoğlu, Kemal Bey’e Allah sabırlar versin. Bir başka parti aynı masada oturduğu müttefik dediği partinin iç işlerine neden bu kadar karışır diye konuştu. Cevizoğlu, 6lı masanın liderlerinin birinin değişebileceğini de iddia etti.