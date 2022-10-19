CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün Adana Büyükşehir Belediyesi Açılış Törenine katıldı. Büyük bir törenle CHP yönetimindeki belediyenin açılışlarını yapan Kılıçdaroğlunun, bitmemiş öğrenci yurdunu açtığı ortaya çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, yurdun içerisinden video görüntülerine yer verdiği paylaşımında, Bu zihniyet ülkeyi yönetmeye talip! ifadelerini kullandı. CHP lideri, koronavirüs salgını döneminde de hiç kurulmamış sahra hastanesi üzerinden algı operasyonuna girişmişti. Kılıçdaroğlunun Adana Belediye Başkanımız bin yataklı sahra hastanesi kurdu dediği yerde Güzellik Fuarı açıldığı ortaya çıkmıştı.