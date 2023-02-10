Kahramanmaraşta meydana gelen 7.7 ve 7.6lık depremlerin en çok etkilediği şehirler arasında yer alan Hatayda, birkaç yıl önce inşaatı tamamlanan ve Cennetten bir köşe denilerek satılan 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans da çökmüştü. Depremde yerle bir olan Rönesans Rezidansın mimarı Mimar Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanında yakalandı. CHP yönetimindeki Hatay Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı canlı yayında, vatandaşlara mezar olan Rönesans Rezidansın mimarını, İdealist bir insan diyerek aklamaya çalıştı. Savaş, Orası Eski Mimarlar Odası Başkanımızın yaptığı bir bina. Büyük ihtimal deprem yönetmeliğine göre yapmıştır. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. ifadelerini kullandı.