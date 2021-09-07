CHP Erbil'e neden gitti? Barzani görüşmesinin arka planını A Haber'de anlattı: Tek nedeni siyaset mühendisliği / 07.09.21

AHaber

AK Parti'nin Türkiye'nin terör sorununu bitirmek amacıyla geçmiş dönemlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşmelerini eleştiren CHP, Erbil'e bir heyet gönderdi. CHP heyeti burada Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü. Görüşmede Türk bayrağı yer almaması dikkat çekti. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Övür, "Burada bir Kürt meselesine yönelik bölgesel gelişmelere yönelik bir açılım mı var? CHP böyle bir açılım yaptı da bizim mi haberimiz yok? Bir tek nedeni var siyaset mühendisliği." dedi.