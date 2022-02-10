CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten A Haber'e özel son dakika açıklamaları /10.02.2022

A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç adlı programa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun eski avukatı ve Memleket Partisi kurucuları arasında yer alan Mustafa Kemal Çiçek Melih Altınokun gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Seçim gecesi CHP binasında sonuçları takip ederken odada CHPli Özgür Özelin de bulunduğunu söyleyen Çiçek, Özelin HDPnin yüzde 10u geçtiği an havaya zıpladığını ifade etti. Diğer yandan İBB Başkanı İmamoğlunun balıkçı ziyafetini de değerlendiren Çiçek Mağduriyet edebiyatı yapsa da vatandaş İmamoğlunun notunu verecek. dedi.