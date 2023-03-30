14 Mayısta yapılacak seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan pazarlığın ardından 6lı koalisyona destek kararı alan HDPnin Kandil ayağından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Seçimlerde Kılıçdaroğluna açık destek mesajları gönderen PKK elebaşılarının arasına eklenen Sabri Ok, 100 yıllık Türkiyeden kurtulmak için çok önemli dedi. A Haberin CHP ile yapılan kirli pazarlığı ortaya çıkarmasından da rahatsız olduğunu itiraf eden terörist elebaşı, A Haberi izledik, Heval Abbastan Duran Kalkan bahsediyorlardı. Vay efendim Heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş. ifadelerini kullandı.