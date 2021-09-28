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7/24 Dinle AHaber CHP HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı neden ziyaret etti? Ne konuşuldu? Demirtaş'a ne sunuldu? / 27.09.21
AHaber

CHP HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı neden ziyaret etti? Ne konuşuldu? Demirtaş'a ne sunuldu? / 27.09.21

AHaber

Millet İttifakı'nda aday senaryolarının konuşulduğu bir dönemde CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, görüşmede güncel siyasi gelişmelerin ele alındığını belirtti. Tanrıkulu ayrıca casusluk suçundan Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Kavala'yı da ziyaret etti.
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