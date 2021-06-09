CHP-HDP-FETÖ üçgeninde sıkışan siyasetin amacı ne? /09.06.2021

Muhalefetin, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğanın karşısında ilkesizlikle üzerine kurulu birliktelikleri Türkiyeyi siyasi çıkmaza sürüklüyor. Göz göre göre kronik muahalefet algısıyla terör örgütlerine ve suç örgütü liderlerinin yalanlarını kendilerine delil sayanlara Başkan Erdoğan bugün grup toplantısında sert sözlerle yanıt verdi. Başkan Erdoğan Hal böyleyken AK Partiyi kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Terör örgütleriyle de suç örgütleriyle göğüs göğüse mücadele eden parti biziz. Kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar, sosyal mecra üzerinden değil, demokratik mecralarla yönetildiğini 2023te bir kez daha göreceklerdir. diye yanıt verdi. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler özellikle Doğu ve Güneydoğudaki HDP-CHP-FETÖ ilişkisine dikkat çekti. A Haberde yayınlanan Memleket Meselesi programında muahalefetin siyasi kurnazlığı enine boyuna masaya yatırıldı.