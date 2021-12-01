CHP-HDP ve İYİ Parti'de miting krizi! Meral Akşener programını neden iptal etti? /01.12.2021

Millet İttifakından miting krizi yaşanıyor. Ortak miting talebine İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşenerden “veto” mu? İYİ Parti yönetimi ortak miting talebine neden olumsuz yanıt verdi? Meral Akşener o günkü programını neden iptal etti? CHP ve İYİ Parti arasında ne oldu da anlaşamadılar? Miting olayının perde arkasında neler var? Terör suçlarından tutuklu HDPli Selahattin Demirtaşın çağrısı üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu miting için harekete geçti. Kemal Kılıçdaroğlu, Mersinde miting yapma kararını almasının ardından İYİ Partiyi de davet etti. CHPnin ortak miting teklifini İYİ Partinin geri çevirmesiyle yeni bir krizin fitili ateşlendi. Bu yaşananları, A Haberde AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve Siyaset Bilimci Onur Erim yorumladılar.