CHP içinde "adaylık rekabeti" mi? Parti içindeki ayrışmada kim kiminle? / 19.01.22

Millet İttifakında ibre kimden yana? Akşener ve Kılıçdaroğlunun 2023 planı farklı mı? İmamoğlu-Kılıçdaroğlu yarışı mı başladı? İttifakta kimlerin adaylık şansı bitti, kim kimi destekliyor? adaylık kavgası derinleşti mi? Gruplara bölünen CHPde kim, hangi ismi istiyor? İmamoğlu-kılıçdaroğlu yarışı mı başladı? İttifakta kimlerin adaylık şansı bitti, kim kimi destekliyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Daily Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.