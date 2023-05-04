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"CHP listede Atatürk düşmanlarını dayattı" /04.05.2023

"CHP listede Atatürk düşmanlarını dayattı" /04.05.2023

A Haber

150 Bölüm | 16:35:02
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

"CHP listede Atatürk düşmanlarını dayattı" /04.05.2023

A Haber 04:00
02

"Bakın biz kimiz biz hayal edenleriz" /04.05.2023

A Haber 01:03
03

Kılıçdaroğlu’na sert tepki /04.05.2023

A Haber 30:33
04

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ucuz algı operasyonu /03.05.2023

A Haber 00:37
05

Emekli ve memura ek zam müjdesi! /03.05.2023

A Haber 05:41
06

İYİ Partili Türkkan'a Gebze'de sert tepki /03.05.2023

A Haber 00:30
07

HDP'li Buldan'dan PKK'lı dostlarını koruma çabası /03.05.2023

A Haber 00:35
08

CHP'li Özel'den Erdoğan'a hadsiz benzetme /02.05.2023

A Haber 00:07
09

Neredesin sözde milliyetçi Akşener? /02.05.2023

A Haber 00:25
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