CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezası, CHP yandaşı medyayı birbirine düşürdü. Parti tarafından fonlanan Halk TV ve Tele 1, mahkemenin kararı üzerinden Kumpas İmamoğluna mı, Kılıçdaroğluna mı? kavgasına tutuştu. Tele 1de İmamoğluna verilen cezanın Kılıçdaroğluna önünü kesmek için yapıldığını söyleyen Emre Kongar, Bu bir darbedir, CHPnin ve 6lı masanın içine atılan bombadır. diye konuştu. Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise, Asıl korktukları Kılıçdaroğlunun aday olmasıdır dedi. Yanardağ, konuşmasının devamında Halk TVyi isim vererek hedef de aldı. İşte CHP medyasında yaşanan kavgaların detayları...