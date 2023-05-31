Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken HDP ve PKKnın destek vermesine rağmen büyük bir hüsrana uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmadı. Kılıçdaroğlunun bu kararı sonrasında fondaşlardan hemen Bay Kemale destek geldi. CHPye yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlunun yerine Akşeneri suçlarken Akşenere rağmen yüzde 48 aldı ifadelerini kullandı. Yanardağ ayrıca Ağır bir yenilgi aldık diyen bir muhalefet var bunun süzme bir aptallık olduğunu düşünüyorum. ifadelerini kullandı.