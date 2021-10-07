CHP neden "Kürt sorunu" tartışması yapıyor? A Haber'de çarpıcı açıklamalar: Üst aklın verdiği direktifler! Algı peşindeler / 06.10.21

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Son dakika haberi... 6-8 Ekim provokasyonunda neler yaşandı? HDP Kürtlerin temsilcisi mi? CHP “Kürt sorunu” tartışmasıyla neyi amaçlıyor? Muhalefet neden parlamenter sistem istiyor? Yeni veri düzenlemesi ile esnaf ne kazanacak? Esnafa hangi kolaylıklar sağlanacak? AK Parti Ağrı Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Erkan Tan ile Sabah Ajansı programına konuk oldu. Çelebi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.