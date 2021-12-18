CHP ve HDP FETÖ'nün umudu mu oldu? PKK’nın CHP’ye tezkere teşekkürü ne anlama geliyor? / 16.12.21

CHP’den sonra HDP’den de KHKlılara destek verdi. İBB kadrosundaki 557 kişi terör örgütleriyle bağlantılı çıktı. PKKlılardan sonra İBBdeki FETÖcüler de deşifre oldu. Öte yandan PKKlı terörist Nurettin Demirtaş, CHP tezkereye hayır diyerek desteği hak etti dedi. CHP ve HDP FETÖnün umudu mu oldu? İBBde kadrolar terör örgütlerine mi emanet? CHP ve HDP artık kol kola mı yürüyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili Refik Özen değerlendirdi.