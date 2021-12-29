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7/24 Dinle A Haber CHP ve HDP'nin 2023 planı ne? CHP-HDP iş birliğinde yeni aşama ne? CHP'deki büyük çatışma ne? / 29.12.21
CHP ve HDP'nin 2023 planı ne? CHP-HDP iş birliğinde yeni aşama ne? CHP'deki büyük çatışma ne? / 29.12.21

CHP ve HDP'nin 2023 planı ne? CHP-HDP iş birliğinde yeni aşama ne? CHP'deki büyük çatışma ne? / 29.12.21

150 Bölüm | 16:39:00

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP ve HDP'nin 2023 planı ne? CHP-HDP iş birliğinde yeni aşama ne? CHP'deki büyük çatışma ne? / 29.12.21

A Haber 03:19
02

Döviz düştü muhalefetin planları çöktü! Mesele 'seçim' değil mi yoksa? / 24.12.21

A Haber 01:56
03

PKK, DHKP-C, MLKP, FETÖ… CHP’li belediyeler kimlere emanet? / 27.12.21

A Haber 03:17
04

Muhalefetin manipülatif eylemlerine sert tepki! "Linç yedim" diyerek anlattı: Muhalefet yangına benzin döktü! / 25.12.21

A Haber 05:41
05

Dövizi neden yükseltiyorlar? Son dönemde anormal yükselişin perde arkasında ne var? / 18.12.21

A Haber 04:22
06

A Haber TURCOVAC'ın üretildiği merkezde! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Hiç kimsenin şüphesi olmasın / 23.12.21

A Haber 01:43
07

Yeni adımların ihracata etkisi ne olacak? İhracatçılar yeni modele nasıl yaklaşıyor? Türkiye’nin yeni modeli neye yarayacak? / 22.12.21

A Haber 04:54
08

Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu mu? AK Partili vekiller ne dedi? / 17.12.21

A Haber 03:49
09

Dolardaki düşüş fiyatlara ne zaman yansır? Dolarda düşüş sürer mi? Neyi gölgelemek istiyorlar? / 21.12.21

A Haber 04:49
10

CHP’li Bülent Kuşoğlu’ndan Kurtuluş Savaşı şehitlerine iftira! Millet iradesini hedef alıp dindarlara iftira attı? CHP yine neyin peşinde? / 28.12.21

A Haber 03:25

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