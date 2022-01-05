CHP ve HDP'nin 2023 planı ne? Millet İttifakı'nda stratejileri HDP mi belirliyor? / 05.01.22

CHP’li Özgür Özel Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı ve Türkiye’nin geleceğini emanet ettiği çocuklara milli ve manevi değerlerinin öğretilmesini Orta Çağ zihniyeti olarak nitelendirdi. “Helalleşme” diyerek yola çıkan CHP’nin genetik kodlarına döndüğü ifade edilirken Kemal Kılıçdaroğlu yaşananlara sessiz kaldı. Peki İslam hazımsızlıklarının nedeni ne, ne amaçlıyorlar? Dinsiz toplum projesi mi? CHP neden dini değerleri hedef alıyor? Millet İttifakına talimatlar nereden? PKKlı Duran Kalkanın açıklamalarına CHP-HDP neden sessiz? CHP-HDP-İYİ Partiyi aynı ittifakta hangi güçler buluşturdu? CHPnin ipi kimlerin elinde? CHPnin yol haritası Beyaz Saraydan mı? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Osmaniye Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Mücahit Durmuşoğlu değerlendirdi.