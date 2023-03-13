Millet İttifakında Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığı CHP tabanında bazı kesimlerde rahatsızlık yaratırken, İYİ Partide ise Akşenerin masaya geri dönüşü de bazı İYİ Partili vatandaşların tepkisine neden oldu. Diğer yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İncenin seçime ayrı aday olarak girme kararı alması CHPli yöneticileri tutuştururken CHPlileri oylar bölünecek telaşı sardı. CHPde Kılıçdaroğlunun adaylığından rahatsız olan ve İYİ Partide Akşenere tepki gösteren vatandaşların Memleket Partisine yöneldiğini söyleyen Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haberde yaptığı açıklamada Memleket Partisinin son oy oranını da açıkladı. İşte detaylar... .