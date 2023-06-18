28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları tarihi hezimetin ardından CHPde iç karışıklık yaşanırken Abdüllatif Şener partisinden ayrıldığını açıklayarak bir de bomba patlattı. Şener 1. turda Sinan Oğana oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. diyerek Kılıçdaroğluna destek vermediğini duyururken bu durum CHPlileri çılgına çevirdi. Bugün ise bir gerçek daha ortaya çıkarken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şenerin kendisine Benim partim bu politikasını sürdürürse CHPden vekil adayı olsam da Zafer Partisine oy veririm dediğini ifade etti. İşte detaylar...