CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen'den A Haber'de Kılıçdaroğlu'na tepki: Sokaktan aldık! DSP'ye kabul etmediler / 01.12.21

A Haberde Melih Altınokun sunumuyla canlı yayında ekrana gelen Sebep Sonuç adlı programının bu haftaki konuğu eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen oldu. CHPden ihraç edilen Sevigen programda önemli açıklamalara yer verdi. Sevigen, İnsan utanır biraz. Biz Kemal Bey’e ne yaptık. Biz Kemal Bey’i sokaktan, aldık siyasetten uzaktı. Demokratik Sol Parti’ye DSP geldi o zaman Rahşan Hanım kabul etmedi. dedi. Öte yandan Sevigen, Kılıçdaroğlunun Cumhurbaşkanlığı için aday olmayacağını, Abdullah Gülün adaylığını desteklediğini söyledi. Canlı yayında Kılıçdaroğlunu eşleştirdiği için tehdit edildiğini de açıklayan Sevigen, Meral Akşenerin ise CHPnin içine nifak soktuğunu belirtti. İşte o çarpıcı açıklamaların detayları...