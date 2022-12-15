İBB Başkanı CHPli Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gereçkesiyle 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Henüz nihai olmayan ve temyize gidecek karar sonrası muhalefet kanadı iktidarı hedef alarak algı operasyonlarına girişti. Partililer, İmamoğlunu cumhurbaşkanlığı adaylığı için pazarlamaya başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Saraçhanede düzenlenen etkinlikte İmamoğluna adaylık mesajı verdi. Öztunç, partilerinin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğludur. Bunun başka bir açıklaması yok. diye konuştu. Kılıçdaroğlu da geride kalan gün Almanyadaki icazet seferinden apar topar dönmüş, İmamoğluna Sen 16 milyona hizmet et diyerek adaylık kapısını kapatmıştı.