CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklandığı saatlerde Almanyada olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi mahallesinde topa tutuldu. CHP lideri, apar topar Türkiyeye dönse de adaylık konusundaki rakibi karşısında büyük bir yara aldı. Partililer, İmamoğlunun adaylık ihtimaline karşı Kılıçdaroğlunu koruma telaşına girdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlunun neden Almanyaya gittiği İmamoğlunun kar yağdığı dönemde büyükelçi ile yediği yemek örneği ile aklamaya çalıştı. CHPli Engin Özkoç ise Adaletin biteceğini düşünmemiştik diyerek Kılıçdaroğlunu savundu.