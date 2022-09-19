Altılı masadaki adaylık kavgaları hat safhaya ulaştı. İYİ Parti kanadının, Kemal Kılıçdaroğlunun inancı üzerinden adaylığına karşı çıkması sonrası, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlunun adaylığına karşı çıkarlarsa masa dağılır. demişti. CHPye yakınlığıyla tanınan Şaban Sevinç de benzer bir çıkış yaparak, İYİ Parti’den gelen açıklamalar Kemal Bey’in inancı nedeniyle seçilme şansı olmadığına yönelik bir barikat geliştiriyor. Bu konuda geri adım atma düşünceleri yok. Masa dağılabilir mi? Dağılabilir. diye konuştu.