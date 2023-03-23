Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem felaketi sonrası devletin yaraları sarmak için büyük çaba gösterdiği Kahramanmaraşta yapılacak yeni konutların temel atma törenine katılmak üzere bölgeye gitti. Alanda yapılan çalışmaları gözlemleyen Erdoğan, depremzede vatandaşlarla da sohbet etti. Bu esnada bir vatandaş Başkan Erdoğanın yanına gelerek CHPli yetkililerle yaşadığı acı olayı paylaştı. Vatandaş CHPli yetkililerin kendisine konteyner vermek için Ya CHP’ye ya da HDP’ye üye olacaksın, üye kartınla da gelip alacaksın dediğini ifade etti. CHPli isimlerin çadırları yakın çevresine dağıttığını söyleyen vatandaş, Ben vatanımı satmam. CHP ve HDP gibi vatansızlara üye olmam ifadelerini kullandı. İşte detaylar...