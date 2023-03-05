6lı masayı dün dağıtan İYİ Parti lideri Meral Akşener, aylardır omuz omuza yürüdüğü CHPli isimler tarafından linç ediliyor. İtibar suikastına uğrayan Akşenere bir darbe de LeMan dergisinden. Adı sıkça duyulan dergi İYİ Parti liderini Testere Meral şeklinde çizdi. Eleştiri dozunu hainlikle itham edecek seviyeye çıkaran Merdan Yanardağ TELE 1deki yayınında Akşener için sınırı aşan ifadeler kullandı. CHPnin bir diğer kanalı Halk TV ise, Meral Akşenerin siyasi karizmasını yerle bir etmek görevinde ana kumanda rolünü oynuyor. İYİ Parti 2 günlük süreç içerisinde CHPden dayak üstüne dayak, yerken Akşenerin tüm yaşanan saygısız ifadelere nasıl karşılık vereceği büyük merak konusu.