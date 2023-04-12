Seçimlere artık sayılı günler kalırken PKK ve HDPnin yanı sıra altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi CHPden terör örgütüne yönelik vaatler üst üste geliyor. Katıldığı yayında yaptığı açıklamada HDP ile bazı konularda birlikte olacağız diyerek sonrasında da terör suçlarından tutuklu Selehattin Demirtaşa özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu adeta Kandile selam çaktı. Kılıçdaroğlunun bu çıkışı sonrası HDP ve PKKlı isimler üst üste Kılıçdaroğluna destek açıklaması yaparken CHPli bazı milletvekilleri de özerklik ve Bebek katili Öcalana özgürlük sözü vererek bu desteğe geri dönüş yaptı. Son olarak CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldığı canlı yayında PKKya silah bıraktıracaklarını ifade ederken terör örgütüyle müzakere edeceklerinin altını çizdi. CHPli Tanrıkulu geçmişte Türk askerine kimyasal silah iftirasında bulunurken, PKKlı teröristlerin cenaze törenlerinde boy göstermişti. İşte detaylar...