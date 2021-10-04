CHP'li Adalar Belediyesi'ne tepkiler çığ gibi: Kayyum istiyoruz! Başkan istifa / 04.10.21

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Büyükada sakinleri, Adalar'da akülü araç kullanımının yasaklanmasını protesto etti. Adalar Belediyesi önünde toplanan ada sakinleri yarın uygulanacak olan yasaya karşı çıktı. Belediye İlçe Meclis Toplantısı’na gelen Adalılar, toplantıda Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik konuşmasını yaparken tepki gösterdi. Tartışmanın çıktığı toplantıda Adalılar, alkışlar ve bina girişinde bulunan turnikelere vurarak toplantı salonunu terk etti. Belediye binası önünde toplanan Adalılar, "Ada'ya kayyum istiyoruz, başkan istifa" sloganlarıyla yarın uygulanacak olan yasaya tepki gösterdi.